iOS 11 : Apple va corriger le bug de la calculatrice

Découvert il y a quelques jours, le bug de la calculatrice d’iOS 11 sera bientôt corrigé. En attendant, il est toujours conseillé d’utiliser une application tierce pour effectuer ses opérations.

iOS 11 nous apprend qu’il ne faut pas prendre pour acquises les applications natives. Elles ne sont pas à l’abri de quelques problèmes, comme le prouve la calculatrice d’iOS 11. Lors de l’addition « 1+2+3 », par exemple, si l’utilisateur est trop rapide dans sa manipulation, le système ne prend pas en compte le second « + » et transforme « 2+3 » en « 23 ». Le résultat de cette simple addition devient donc « 24 » au lieu de « 6 ».

>>> iOS 11 : la calculatrice ne sait plus calculer 1+2+3

Apple est au courant de ce bug et le corrige dans la version 11.2 d’iOS, laquelle est actuellement accessible en version bêta. Le constructeur y a retiré l’animation qui intervient à chaque pression de touche, laquelle était la cause du bug, le système ne parvenant pas à la déclencher tout en analysant les informations saisies par l’utilisateur.



Reste à savoir quand iOS 11.2 sera déployé. En sachant qu’on attend encore sa version précédente, on ne peut que conseiller aux utilisateurs de se tourner vers une autre application de calcul.