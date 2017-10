iOS 11 : Apple lance une nouvelle mise à jour corrective

Apple vient de déployer une nouvelle mise à jour iOS estampillée 11.0.3. Il s’agit de la troisième mise à jour depuis le lancement d’iOS 11 le 19 septembre dernier. Cette nouvelle mise à jour n’apporte pas de réels changements et a pour principal but de corriger quelques bugs.



Des utilisateurs d’iPhone 7 et iPhone 7 Plus ont récemment reporté des problèmes au niveau des retours audio et tactile sur leurs appareils. Par ailleurs, il y aurait également des problèmes de non-réponse de saisie tactile sur les écrans des iPhone 6s. Ils n’avaient, en effet, pas été réparés avec des composants authentiques d’Apple.



Afin de corriger tous ces bugs, Apple a donc décidé de lancer une troisième mise à jour corrective. Les deux dernières mises à jour avaient été déployées pour corriger un problème de bug avec les messageries Microsoft, mais également un problème de grésillement sur les iPhone 8 et 8 Plus lorsque les utilisateurs passaient des appels.



Pour télécharger iOS 11.0.3, il suffit de se rendre dans les paramètres et d’activer la mise à jour manuellement.

