iOS 11 : comment installer la bêta ?

Annoncé il y a quelques semaines lors de la WWDC 2017, iOS 11 est attendu pour cet automne sur nos iPhone et iPad, mais peut d’ores et déjà être essayé en version bêta par les plus aventuriers. L’inscription au programme bêta, autrefois réservé aux développeurs, est maintenant accessible à tous et se passe sur le site d’Apple, vous permettant ainsi d’essayer les nouveautés du système mobile comme le nouveau dock, le mode sombre, le nouveau multitâche ou encore le clavier QuickType. Voici toutefois quelques précautions à prendre avant de se lancer.



Une fois votre compte inscrit au programme bêta, vos appareils iOS compatibles pourront donc télécharger la version bêta d’iOS 11 comme s’il s’agissait d’une mise à jour classique, en se rendant donc dans les Paramètres, à la rubrique Général > Mise à jour logicielle. Avant de l’installer, il convient cependant de ne pas oublier d’effectuer une sauvegarde de son appareil, de préférence en passant par iTunes. Cette opération vous permettra non seulement de ne pas perdre vos données en cas de problème, mais aussi de revenir si vous le souhaitez à la dernière version stable d’iOS, qui est la 10.3.2 à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Une fois l’appareil branché, iTunes devrait le détecter, et proposer un bouton de sauvegarde. Validez et attendez quelques minutes que le tout soit copié. En fonction de l’espace occupé sur la mémoire de votre appareil iOS, votre sauvegarde pourrait occuper plusieurs Go sur votre ordinateur, pensez donc à vérifier à l’avance que ça rentre.

Voilà qui devrait vous permettre d’installer la version bêta d’iOS 11 et de jouer avec en toute sérénité. Si vous souhaitez revenir à iOS 10, vous aurez besoin de votre ordinateur sur lequel iTunes devra être lancé avant de commencer l’opération. Vous devrez passer votre iPhone ou iPad en « Recovery Mode », un mode dans lequel votre appareil peut être contrôlé par iTunes. Pour cela, il faut commencer par l’éteindre en maintenant le bouton d’allumage jusqu’à ce que la fonction d’extinction apparaisse à l’écran. Une fois l’appareil coupé, maintenez appuyé le bouton principal (ou le bouton pour baisser le son sur un iPhone 7) et branchez-le à votre ordinateur. Maintenez le bouton appuyé jusqu’à ce que le logo d’iTunes apparaisse sur votre appareil. Une fois qu’iTunes l’aura détecté, le programme vous demandera quoi faire, indiquez-lui que vous souhaitez restaurer votre appareil, iTunes procèdera alors à une installation de votre appareil sur iOS 10, comme s’il était neuf. Une fois l’opération effectuée, n’oubliez pas de restaurer votre sauvegarde effectuée avant l’installation d’iOS 11 pour retrouver vos données.