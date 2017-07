iOS 11 : la beta 4 se dévoile

iOS 11 continue de se dévoiler dans une nouvelle bêta, la quatrième en date, qui vient d’être diffusée par Apple. On y découvre un certain nombre de nouveautés dont le système mobile va bénéficier lors de sa sortie officielle dans quelques semaines.



Niveau cosmétique, on découvre donc de nouvelles icônes dans cette version d’iOS, notamment pour les Contacts, les Notes ou les Rappels. De même, le symbole représentant la connexion WiFi se voit épaissi en haut de l’écran pour être plus lisible. Les nouveautés côté fonctionnalités sont en revanche plus nombreuses, comme avec le Centre de Notifications, qui gagne une nouvelle option lorsqu’on glisse une notification vers la gauche : en plus de la possibilité d’effacer cette dernière, on peut également ouvrir ladite notification, et donc l’application liée, grâce à l’ajout d’un bouton accessible depuis l’écran verrouillé. Côté App Store, la boutique permettra désormais aux utilisateurs de tirer une page vers le bas pour la rafraîchir et afficher les dernières informations.

Enfin, ce sont les réglages qui bénéficieront de plus de nouveautés en profondeurs. On y trouvera par exemple un nouvel affichage de la capacité de stockage du téléphone, qui prend en compte sa capacité totale et non plus celle déduite de la taille d’iOS une fois installé. Les réglages concernant AirDrop devraient également changer, et permettre d’être paramétrés depuis les réglages généraux, plutôt que simplement dans le Centre de Contrôle.