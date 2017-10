iOS 11 : la calculatrice ne sait plus calculer 1+2+3

Plusieurs utilisateurs auraient reporté un bug dans iOS 11. La nouvelle calculatrice aurait en effet du mal à calculer de simples opérations. Applen’a pas encore corrigé le bug et on ignore quand est prévue une nouvelle mise à jour corrective.



Plusieurs utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de voir que leur calculatrice sur iOS ne savait plus calculer correctement. Lorsque ces derniers tapaient « 1+2+3 », au lieu de donner le résultat correct de « 6 », l’application donnait « 24 ».



La faute à la lenteur de l’application. En effet, lorsque l’utilisateur tape trop vite le calcul, la calculatrice ne prend pas en compte l’opérateur. C’est ainsi que l’opération « 1+2+3 » se transforme en « 1+23=24 ».



Ce problème d’optimisation avait déjà été signalé lors de précédentes versions bêta d’iOS 11. Apple n’a cependant pas réglé le bug avec sa 5e version bêta déployée très récemment. Par ailleurs, le géant américain est bien au courant de la situation car une de ses employées, Chris Espinosa, a déclaré sur Twitter que 70 utilisateurs auraient reporté le problème sur Radar. En attendant une prochaine mise à jour corrective, les utilisateurs devront utiliser une application tierce ou taper plus doucement.

