iOS 11 : il sera bientôt possible de diffuser une vidéo live depuis l’écran d’accueil

Apple serait sur le point d’intégrer les vidéos live à ses appareils iOS. Les utilisateurs pourraient, dans un futur proche, diffuser des vidéos en direct depuis leur écran d’accueil. Si les vidéos live ont le vent en poupe chez Facebook ou Youtube, ce n’est pas le cas pour Apple. Toutefois, il semble que la marque à la pomme se soit tout de même penchée sur le sujet. D’après The Next Web, la troisième bêta d’iOS 11 vient de révéler une nouvelle fonctionnalité des plus intéressantes.

En effet, la nouvelle version bêta d’iOS 11 présente une nouvelle option « Start Broadcast » (lancer la diffusion) depuis son écran d’accueil. Si pour le moment l’option ne semble pas encore en service, tout laisse à croire que ça ne serait tarder. L’option pourrait être utile aux développeurs d’applications tierces. Les utilisateurs seront capables de lancer des vidéos en direct depuis les applications ou directement depuis leurs écrans d’accueil. On ignore encore si la fonctionnalité sera bien déployée sur la version finale ou si elle sera activée plus tard dans l'année.



