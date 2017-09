iOS 11 : voici la liste des appareils qui recevront la mise à jour dès le lancement

Apple a profité de son keynote du 12 septembre pour annoncer la date de disponibilité d’iOS 11. La nouvelle version du système d’exploitation d’Apple sera disponible dès le 19 septembre prochain. La nouvelle mise à jour iOS 11 apporte avec elle de nouvelles fonctionnalités telles qu’un centre de contrôle personnalisable, un nouvel App Store, une API conçue pour la réalité augmentée, etc.



Toutefois, si Apple déploie l’iOS 11 dès le 19 septembre, tous ses appareils n’y auront malheureusement pas droit. Les appareils qui commencent à dater ne seront en effet pas compatibles avec la dernière version de l'OS mobile. Il faudra en effet qu’ils soient au moins équipés d’un processeur A7.



Ci-dessous, retrouvez la liste des appareils qui recevront iOS 11 dès sa sortie :



iPhone:



• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone SE

• iPhone 5s



iPad:



• iPad Pro 12.9" 2ème génération

• iPad Pro 12.9" 1ère génération

• iPad Pro 10.5"

• iPad Pro 9.7"

• iPad Air 2

• iPad Air

• iPad 5éme génération

• iPad mini 4

• iPad mini 3

• iPad mini 2



iPod touch:



• iPod touch 6ème génération



Tous les appareils ne faisant pas partie de cette liste ne seront pas compatibles avec la dernière version du système d’exploitation.