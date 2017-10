iOS 11.1 bêta 2 : nouveaux emojis et retour du multitâche avec 3D Touch

Apple vient de livrer aux développeurs la seconde bêta d’iOS 11.1. Au programme, de nouveaux emojis ainsi que le retour du multitâche via 3D Touch.

Apparue avec l’iPhone 6s, cette technologie de reconnaissance de pression permet d’accéder à plus d’options en fonction de si l’on appuie fortement ou non sur la dalle. Jusqu’à l’apparition d’iOS 11, elle permettait par ailleurs de gérer le multitâche. La dernière version de l’OS mobile d’Apple a fait disparaître cette fonctionnalité à cause d’une « contrainte technique », selon Apple. Il faut croire que cette limitation n’était pas insurmontable puisque la première grande mise à jour d’iOS 11 réintroduira cet accès alternatif au multitâche.



iOS 11.1 apporte aussi plus d’une cinquantaine de nouveaux emojis parmi lesquels des vampires, des zombies, un zèbre, un dinosaure ou encore des smileys aux expressions inédites. Enfin, on ne connaît toujours pas la date de sortie officielle de cette mise à jour.