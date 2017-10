iOS 11.1 devrait radicalement améliorer l’autonomie de l'iphone

Apple est sur le point de terminer la phase de test de la prochaine grosse mise à jour de son système d’exploitation. Et tout laisse à croire qu'iOS 11.11 améliorera l’autonomie des iPhone de façon radicale.



Depuis son lancement, iOS 11 a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais a également fortement diminué l’autonomie des iPhone. Les utilisateurs ont en effet réalisé que la batterie de leurs iPhone avait tendance à se vider beaucoup plus vite qu’auparavant.



Si, pour l’instant, Apple n’a apporté aucune solution, il semblerait que la sortie d'iOS 11.1 puisse résoudre ce problème de consommation de batterie. D’après un dernier rapport, les dernières versions bêta auraient nettement amélioré la longévité des iPhone. La chaîne YouTube iDeviceHelp a fait des comparaisons entre iOS 11.0.3 et la 4e bêta d'iOS 11.1 sur les iPhone 6 Plus, 7 Plus et 8 Plus. Les résultats montrent qu’avec iOS 11.0, la batterie des différents modèles s'est vidée après seulement 5 heures à peine d’utilisation. En revanche, avec la 4e bêta de l’iOS 11.1, tous les iPhone ont gagné entre deux et quatre heures d’autonomie.



Les tests démontrent donc que la prochaine grosse mise à jour iOS 11.1 devrait aider à améliorer les problèmes d’autonomie.



