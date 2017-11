iOS : vos documents Google ne sont plus protégés par Touch ID et Face ID

Retour en arrière pour Google qui supprime le déverrouillage de ses applications par TouchID ou FaceID.



Alors qu’il était bien pratique d’accéder à Drive, Documents, Feuilles de calcul et Slides en posant simplement son doigt sur le capteur biométrique de l’iPhone, il faudra désormais de nouveau saisir son mot de passe à chaque connexion.



C’est avec la dernière mise à jour des applications iOS de Google que les utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir cette modification quelque peu incompréhensible et surtout gênante. D’autant plus qu’une fois cette mise à jour appliquée, l’accès aux services de Google n’est plus du tout protégé, la protection par mot de passe étant désactivée par défaut.



Une seule explication sur ce dernier point : l’intégration des applications de Google dans l’application Fichiers d’Apple. Apparue avec iOS 11, celle-ci requiert qu’il n’y ait aucune protection sur l’application destinée à y être liée.

>>> Face ID sur la prochaine génération de HomePod ?