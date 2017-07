iOS 10.3.3 : une mise à jour de sécurité importante

iOS 10.3.3 est disponible. Cette nouvelle version n’apporte aucune nouvelle fonction au système d’Apple, mais « résout des problèmes et améliore la sécurité de votre iPhone ou de votre iPad » en comblant aussi près de 50 failles de sécurité.

A ce sujet, la plus importante concerne le Wi-Fi et plus précisément la puce Wi-Fi des appareils mobiles d’Apple. Jusqu’alors, un pirate pouvait y exécuter un code afin de prendre le contrôle du système.



Il est donc fortement conseillé d’installer cette nouvelle mise à jour. Pour ce faire, il suffit de se rendre Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis télécharger et installer le fichier correspondant. A noter qu’il peut être de taille plus ou moins importante si vous n’aviez pas installé la ou les précédentes mises à jour.



Les Apple Watch et Apple TV profitent également de correctifs en passant respectivement en 3.2.3 et 10.2.2. L’installation s’effectue aussi simplement que pour iOS : Général > Mise à jour logicielle pour watchOS et Réglages > Système > Mises à jour logicielles pour tvOS.