Apple a décidément mis les bouchées doubles pour sa tablette, avec l’arrivée de cet iPad Pro 10.5, moins de deux ans après le lancement de la gamme « Pro », et remplaçant du modèle 9,7 pouces sorti l’an dernier. Que vaut donc ce nouveau modèle d’iPad, et est-il vraiment capable de se montrer à la hauteur des ordinateurs portables du marché ?



iPad Pro 10.5 : on a testé la nouvelle tablette d’Apple