L’iPad Pro pourrait également être équipé du Face ID l’an prochain

Les prochains iPad Pro pourraient intégrer la reconnaissance faciale, et ce dès l’année prochaine. L’iPhone X qui est le premier iPhone équipé du Face ID n’est même pas encore disponible que l’on parle déjà du prochain appareilApple à adopter la nouvelle technologie.



L'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que les iPad Pro de 2018 seront équipés du système TrueDepth et du Face ID. On peut ainsi se demander comment Apple intègrera sa technologie sur ses tablettes. Deux options semblent se présenter : soit Apple intègre le Face ID en haut de l’écran à côté du capteur photo frontal, soit le design de l’iPad Pro est revu pour une intégration sous l’écran comme c’est le cas pour l’iPhone X. De même se pose la question de la place du Touch ID. Le capteur d’empreinte digitale sera-t-il remplacé par le Face ID ?



L’analyste ajoute également que l'iPhone X ne sera pas le seul iPhone à être équipé du Face ID. Les autres iPhone pourraient en effet adopter la nouvelle technologie en 2018.



Si les informations de Ming-Chi Kuo concernant Apple sont en général fiables, il semble encore trop tôt pour avancer de telles prévisions. L’iPhone X n’est pas encore disponible à la vente et Apple doit s’assurer avant tout que le public est satisfait du Face ID pour penser à l’intégrer à d’autres appareils.

