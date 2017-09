70€ de plus sur tous les iPad Pro et personne n'a rien vu

Apple a profité de la fermeture de son magasin en ligne, pour cause de keynote, pour revoir à la hausse les prix de ses iPad Pro. En cause, des problématiques d’approvisionnement en SSD qui font monter les prix de presque tous les modèles de 70 €.



Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur les nouveaux produits Apple et en particulier l’iPhone X, les prix des iPad Pro ont flambé sans que leurs caractéristiques ne changent d’un iota. Seules les versions 64 Go des iPad Pro 10,5” et 12,9” ne sont pas concernées.

