iPhone 7s : des photos en fuite révèlent l’assemblage de l’écran

Après la carte mère, voici que de nouvelles photos dévoilant l’écran du probable iPhone 7s. Les trois images ont été publiées par SlashLeaks et donnent un aperçu de l’avant et de l’arrière de la façade du smartphone. Sur les photos, on remarque que la façade avant de l’iPhone 7s est identique à son prédécesseur l’iPhone 7. Le design est en effet très similaire. On retrouve les bordures blanches autour de l’écran ainsi que le trou en bas du terminal destiné à accueillir le Home bouton ainsi que le capteur d’empreintes Touch ID. Le capteur photo est toujours situé au même endroit.



Une autre photo montre également des câbles flex de l’écran ce qui ne donne pas réellement d’informations pertinentes. Si l’iPhone 7s devrait être similaire à l’iPhone 7, il se différencierait néanmoins par son dos en verre à l’instar de l’iPhone 8. L’iPhone 7 pourrait en effet être équipé de la recharge sans fil. D’après les rumeurs, Apple devrait lancer les iPhone 7s, 7s Plus et l’iPhone 8 dès le 12 septembre.

