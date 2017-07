L’iPhone 8 aurait une finition miroir

L’iPhone 8 pourrait être décliné en quatre finitions, dont une réfléchissante.



Habitué des indiscrétions, c’est Benjamin Geskin qui relaye cette information sur son compte Twitter. Il explique que l’iPhone 8 (ou iPhone Pro, ou iPhone Edition…) serait disponible en quatre couleurs, dont une nouvelle. Celle-ci présenterait un dos avec effet miroir. Pour illustrer son propos, Benjamin Geskin a publié plusieurs photos d’un iPhone 6s doté d’une coque réfléchissante.



Si Apple se cantonne à quatre finitions, cela signifie qu’il n’utilisera pas toute la palette actuelle, laquelle comprend six couleurs : noir de jais, noir, argent, or, or rose et (PRODUCT)RED™. Parmi celles-ci, le noir de jais est le plus récent, apparu avec l’iPhone 7. La finition miroir pourrait donc être la finition exclusive de l’iPhone 8.

Cet iPhone célébrera les 10 ans de la gamme. Son design devrait laisser une large place à un nouvel écran Oled de 5,2”, supprimant les bords ainsi que le bouton de façade. Le TouchID se retrouverait alors intégré à la dalle, une prouesse qu’Apple serait le premier à réaliser. L’iPhone 8 pourrait également inaugurer la reconnaissance faciale et ainsi s’aligner sur le Galaxy S8 de Samsung. Il embarquerait un système de charge rapide via son port Lightning et serait compatible avec la charge par induction.



La présentation de l’iPhone 8 devrait avoir lieu à l’automne. Il serait accompagné de deux autres modèles : les iPhone 7s et 7s Plus, lesquels prendraient le relais de la gamme actuelle.