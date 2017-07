L’iPhone 8 pourrait ne pas être prêt à temps

Le prochain smartphone haut de gamme d’Apple, auquel les rumeurs attribuent le nom d’iPhone 8, pourrait être un enfer à finaliser dans les temps pour le constructeur. Selon le magazine Fast Company, qui rapporte les propos d’une source interne, Apple travaillerait d’arrache-pied pour corriger les derniers bugs du smartphone, attendu pour cet automne, et il serait possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles dès le lancement.

« [Apple] travaille sans relâche pour régler des problèmes logiciels dans son nouveau smartphone prévu pour le 10e anniversaire de l’iPhone, ce qui pourrait causer des retards de production et de livraison », indique Fast Company. « Si le logiciel n’est pas corrigé rapidement, le nouvel iPhone pourrait être lancé sans certaines de ses fonctions principales ».

Ces fonctions qui poseraient le plus de soucis à Apple seraient la recharge sans fil et la reconnaissance faciale. C’est donc au niveau d’iOS, et non du matériel, que la marque rencontrerait des problèmes qu’elle tenterait de régler avant l’annonce éventuelle du produit dans quelques mois. Dans le cas contraire, Apple envisagerait de retarder l’arrivée de ces fonctions, qui seraient physiquement présentes dans le smartphone, mais désactivées.

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple ferait ce choix avec un de ses smartphones. Nous l’avons déjà vu avec Apple Pay, par exemple, lancé aux USA près d’un mois après la sortie de l’iPhone 6, premier modèle de la marque à embarquer une puce NFC. Plus récemment, Apple nous a refait le coup avec le mode portrait de l’iPhone 7 Plus : le smartphone disposait de tous les éléments physiques permettant d’utiliser ce mode, mais il était absent des menus et n’a été ajouté que quelques semaines après sa sortie.