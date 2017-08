iPhone 8 : de nouvelles fuites montrent le chargement sans fil

Les prochains iPhones pourraient être annoncés dans quelques semaines, et les rumeurs continuent d’affluer à leur sujet. La dernière en date provient des réseaux sociaux chinois, et a été relayée sur Twitter par le reporteur reconnu Benjamin Geskin : on y voit les entrailles de deux smartphones, l’un équipé d’un écran LCD (qui serait donc l’iPhone 7S), l’autre embarquant un écran OLED (soit l’iPhone 8, ou le modèle dédié aux dix ans de l’appareil).

Entre autres détails, on découvre donc que les deux modèles pourraient disposer d’un espace bien plus important qu’auparavant pour la batterie. La raison pourrait évidemment être l’amélioration de l’autonomie, mais aussi l’inclusion de l’électronique nécessaire au fonctionnement d’un système de chargement sans fil. Ces images correspondent ainsi aux précédentes rumeurs qui faisaient état de l’arrivée d’un tel système dans le prochain iPhone.

Apple devrait annoncer ses plans en matière d’iPhone dans le courant du mois de septembre, comme la marque le fait désormais chaque année. Toutefois, si les sorties d’iPhone ont généralement lieu entre septembre et octobre, il se pourrait que ce nouveau modèle fasse l’objet de retards plus ou moins conséquents, en raison de soucis de production.