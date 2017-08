L'iPhone 8 pourrait couper les notifications quand vous le regardez

Les rumeurs enflent concernant un scanner de visage qui utiliserait la lumière infrarouge sur l’iPhone 8. Le capteur serait placé du côté de l’écran et fonctionnerait même la nuit. Tout semble indiquer que la fonctionnalité arrivera bien sur le futur porte-étendard d’Apple. Le firmware du HomePod a livré d’importantes informations à ce sujet. Si le capteur 3D est destiné essentiellement à remplacer un capteur d’empreinte digitale, le développeur Guilherme Rambo pense à une autre fonction à la lumière du code source du firmware.

L’iPhone 8 serait capable de couper le son des notifications quand l’utilisateur regarde son téléphone. Cette fonction est rendue possible via la reconnaissance d’image. Si l’utilisateur regarde l’écran, son attention peut se porter sur les notifications et un signal sonore ne sera plus nécessaire. Mais il se pourrait que le choix revienne toujours à l’utilisateur qui peut désactiver cette fonction à tout moment. Il faudra attendre la sortie de l’iPhone 8 pour être fixé sur les possibilités de l’iPhone 8. Le smartphone serait disponible en trois couleurs dès septembre.