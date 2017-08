Présenté le 12, l'iPhone 8 sortirait le 22 septembre

Selon les informations de Mac4ever, Apple tiendrait sa conférence de rentrée le 12 septembre prochain. Nos confrères assurent avoir triangulé leurs sources avec plusieurs témoignages émanant des opérateurs.

C’est à l’occasion de ce keynote que devraient être présentés les nouveaux iPhone, dont le très attendu iPhone 8, ou iPhone X. Rappelons qu’il est pressenti comme un modèle de rupture, offrant un nouveau design avec écran sans bords, suppression du TouchID ou encore de nouvelles fonctions de réalité augmentée de reconnaissance faciale et de recharge sans fil.



Plus classique, mais avec une finition remaniée en verre apparemment, les iPhone 7s et 7s Plus seraient commercialisés le même jour que l’iPhone 8, soit 10 jours plus tard, le 22 septembre.



À noter que ce keynote de rentrée ne traiterait pas exclusivement de smartphones. Une troisième Apple Watch plus autonome est ainsi attendue, tout comme une version 4K et HDR de l’Apple TV ou encore de plus amples informations sur la disponibilité de macOS High Sierra.