L’iPhone 8 serait lancé avec un ou deux mois de retard

Apple devrait présenter les iPhone 7s, iPhone 7s Plus et le très attendu iPhone 8 le 12 septembre prochain. Toutefois, s’il ne reste que quelques jours avant la présentation officielle, les clients vont devoir patienter beaucoup plus avant de recevoir leur iPhone 8. De nouvelles rumeurs confirment bien que l'appareil a des chances d'arriver avec du retard.



Depuis un moment déjà, des rumeurs annoncent le retard de l’iPhone 8. D’après un nouveau rapport de TechCrunch, le lancement du smartphone serait prévu un peu plus tard vers la fin de l’année, soit après le lancement des iPhone 7s et 7s Plus. Ces derniers devraient quant à eux être disponibles dès le 22 septembre.



TechCrunch ne donne pas d’informations précises concernant la durée d’attente supplémentaire, mais il faudrait attendre octobre, voire novembre avant qu’Apple ne livre les premiers iPhone 8.



Apple aurait rencontré quelques problèmes de production ce qui aurait engendré du retard. La compagnie aurait passé un mois à essayer de trouver une solution pour intégrer le Touch ID sous l’écran OLED, ce qui aurait ralenti la production. Au final, n’ayant pas pu trouver d’alternative, Apple aurait décidé de lancer la production de l’iPhone 8 sans l'équiper du fameux Touch ID.

