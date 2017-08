iPhone 8 : une photo volée dévoile son nouveau design

Une nouvelle image en fuite de l’iPhone 8 vient d’être dévoilée. Elle a été publiée par le célèbre Evan Blass et semble offrir jusqu’ici le meilleur aperçu du prochain flagship d’Apple.



L’iPhone 8 est victime de nombreuses fuites d’images ces dernières semaines. Cette fois, l’expert Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme #evleaks a publié une nouvelle photo volée du smartphone. Ce dernier est très bien informé sur les futurs smartphones et cette nouvelle image est donc de source fiable.



Sur la photo, on peut voir l’iPhone 8 recouvert d’une coque de protection Urban Armor Gear. Malgré la présence de cette coque, il est possible de distinguer certaines spécificités du téléphone. Comme prévu, l’iPhone 8 ne présente quasiment pas de bordures. L’écran ressemble d’ailleurs au diagramme repéré dans le spyware de l’enceinte connectée HomePod.



L’iPhone 8 serait également équipé de la reconnaissance faciale avec la technologie infrarouge et d’un double capteur photo. Par ailleurs, il serait d’une plus petite taille que l’iPhone 7. L’iPhone 8 devrait être présenté aux côtés de l’iPhone 7s et 7s Plus en septembre prochain.

