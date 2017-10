iPhone 8 Plus : Apple enquête sur un éventuel problème de batterie

Il y a quelques jours, deux utilisateurs ont eu la mauvaise surprise sur la batterie de leurs iPhone 8 Plus tous neufs. Après le scandale du Samsung Galaxy Note 7 l’année dernière, les constructeurs se veulent désormais réactifs. Apple aurait en effet déjà entamé une enquête.



Ces deux utilisateurs auraient vu leur smartphone s’ouvrir en deux durant le chargement de la batterie. Sur les photos qui ont été publiées, il semble que la batterie ait gonflé provoquant de ce fait le déboitement du châssis.



Un des utilisateurs vit à Taiwan et l’autre au Japon. Pour l’instant, il s’agit des deux uniques cas recensés au monde. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter pour Apple, qui désire tout de même connaître l’origine du problème. D’après une personne en interne, la compagnie aurait déjà lancé une enquête.



