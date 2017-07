L’iPhone 8 pourrait coûter plus de 1200 dollars

L’iPhone 8 n'en finit plus d’alimenter les rumeurs en tous genres le concernant, de son nouveau design à ses éventuelles fonctions de reconnaissance faciale en passant par la recharge sans fil. Mais il y a un détail qui reste encore des plus incertains, c’est le prix que pourrait coûter ce nouveau smartphone. Selon Business Insider, qui rapporte les propos du blogueur spécialisé John Gruber, ce nouvel iPhone pourrait coûter plus de 1200 dollars à sa sortie.

John Gruber est connu pour suivre de près les évolutions d’Apple à travers ses différentes publications. Il avait notamment été le premier à déclarer que le prix du premier modèle d’Apple Watch pourrait dépasser les 10 000 dollars, ce qui fut le cas avec la version « Edition » de la montre connectée, vendue jusqu’à 18 000 euros en France. Aujourd’hui, il s’intéresse donc à l’iPhone 8, et répond notamment à certaines discussions autour du fait que le smartphone pourrait se vendre autour de 1500 dollars. « 1500 dollars est un tarif probablement trop élevé pour un prix de départ », écrit-il. « Je pense qu’un prix de départ à 1200 dollars est plus crédible, avec les modèles supérieurs se situant à 1300 ou 1400 dollars ».

La raison de cette augmentation soudaine du prix du smartphone ne tiendrait pas seulement à l’avalanche de nouveautés promise, selon John Gruber, mais aussi aux matériaux utilisés pour le smartphone, qui ne permettront pas d’en produire que les précédents modèles : « un iPhone avec un écran OLED laisse penser qu’Apple ne pourra pas en fabriquer 40 millions par trimestre, en tout cas pas tout de suite. Dans ce cas, le prix pourrait grimper. (…) Quand la production est plus faible et que la demande est plus forte, les prix montent mécaniquement ».