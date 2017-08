L’iPhone 8 serait disponible en trois couleurs dès septembre

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 8 pourrait finalement être lancé dès septembre prochain. Le smartphone serait disponible en trois couleurs, tout comme les iPhone 7s et iPhone 7s Plus dont le lancement est également prévu en septembre.



Les informations de Ming-Chi Kuo sont considérées comme étant de source fiable. En effet, l’analyste de KGI Securities est connu pour être bien informé et pour s’être rarement trompé sur les nouveautés Apple. D’après lui, L’iPhone 8 tant attendu pourrait être disponible dès septembre. Il serait lancé en même temps que l’iPhone 7s et 7s Plus.



Par ailleurs, les trois nouveaux smartphones seraient disponibles en trois couleurs : noir, argent et or, Ming-Chi Kuo avait déjà annoncé auparavant que l’iPhone 8 allait sortir en un nombre limité de couleurs, mais n’avait pas évoqué le cas des deux autres smartphones. Les smartphones seraient également dotés de la recharge rapide, mais les utilisateurs devraient acheter un adaptateur de Type-C séparément.



Si l’iPhone 8 est lancé en septembre, Ming-Chi Kuo ajoute néanmoins qu’une quantité limitée seulement sera disponible. D’après l’analyste, il faut s’attendre à ce qu’Apple ne produise qu’entre 2 et 4 millions d’exemplaires pour ce trimestre. Les quantités devraient aller en s’améliorant au cours du quatrième trimestre, mais la complexité de l’écran OLED a tendance à ralentir la production.

