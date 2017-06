Il y a dix ans sortait le premier iPhone, introduisant Apple dans le monde très concurrentiel des téléphones portables, et en faisant presque immédiatement une référence dans le milieux. Depuis, 11 modèles plus tard, la marque fête donc le dixième anniversaire de son smartphone, l’occasion de faire le bilan du bon et du moins bon apporté par l’iPhone.



iPhone : 10 ans, 11 modèles, combien de révolutions ?