iPhone 8 : la reconnaissance faciale plutôt que le Touch ID ?

Selon le quotidien sud-coréen The Korea Herald, la principale nouveauté de l’un des terminaux les plus attendus pour cette année est le système de reconnaissance faciale. En effet, muni de capteurs 3D directement intégrés dans les caméras avant et arrière de l’appareil, l’iPhone 8 serait capable d’identifier et de mémoriser son utilisateur « en un millionième de seconde ».

Pas de capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Tout comme le Galaxy Note 8, la prochaine conception de Samsung, l’iPhone 8 ne proposerait pas à ses utilisateurs le fameux Touch ID pour la simple raison qu’aucun capteur d’empreintes digitales ne serait installé sous son écran OLED.

Par ailleurs, en confirmation de l’information de l’analyste Ming-Chi Kuo du cabinet KGI, le quotidien coréen a également énoncé que la firme américaine ne compte produire que 2 à 4 millions seulement d’unités d’iPhone 8 durant les trois prochains mois. Par ailleurs, l’iPhone 8 pourrait être dévoilé aux côtés de l’iPhone 7s au cours d’une conférence spéciale prévue mi-septembre.