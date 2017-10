Giroptic iO Ping : diffusez en direct à 360° avec votre smartphone

C’est une grande première. L’entreprise française Giroptic vient de permettre aux utilisateurs d’iPhone de réaliser des appels vidéo immersifs grâce à sa camera 360 degrés et à l’application iO Ping. Cet accessoire sera disponible dès le 26 octobre prochain.

La start-up française Giroptic propose « une nouvelle façon de communiquer ». Richard Ollier, fondateur de l’entreprise, veut en effet pouvoir améliorer les échanges via des contenus à 360 degrés en temps réel. Le concept est fondé sur trois dispositifs essentiels : une petite caméra 360 degrés, une application et un iPhone. Baptisée Giroptic iO, la caméra est déjà disponible sur le marché, mais il faut toutefois attendre le 26 octobre prochain pour pouvoir télécharger et installer l’application iO Ping sur iOS et Android.

La Giroptic iO est compatible avec tous les smartphones existants actuellement, selon l’entreprise. Le prix annoncé du dispositif est de 199 euros.