A a a a a Very Good Song, un morceau qui impose le silence en voiture !

Apple Music permet d’accéder à de nombreux titres de musique à partir d’un iPhone, d’un iPad ou encore d’un appareil Android. Les conducteurs branchent parfois leur iPhone dans la voiture pour profiter des morceaux qui sont stockés dessus. Mais une fois connecté, l’iPhone lance automatiquement le premier morceau classé par ordre alphabétique. Pour de nombreux utilisateurs américains, la chanson s’intitule « A-Team » du groupe de rock, Vampire Weekend. Un titre devenu le symbole de la frustration de nombreux conducteurs.

Samir Mezrahi de BuzzFeed a pris conscience de ce problème allant jusqu’à consacrer un article à ce sujet en 2016. Il propose maintenant une solution à l’ensemble des utilisateurs. Il s’agit d’un titre intitulé « A a a a a Very Good Song » qu’il est possible de télécharger sur iTunes. Le morceau est constitué d’environ dix minutes de silence et se place aisément en tête de lecture. Pendant ce temps, le conducteur peut choisir le morceau de son choix sans s’énerver aux premières notes de la musique par défaut. Il peut également contribuer à réaliser le rêve de Samir Mezrahi : sortir une chanson très célèbre sur iTunes.