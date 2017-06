Apple présente « Détour », un film entièrement tourné à l’iPhone par Michel Gondry

Détour

Apple a récemment diffusé sur sa chaîne YouTube un court-métrage réalisé par Michel Gondry. Baptisé « Détour », il a la particularité d’avoir été filmé entièrement à l’iPhone, tirant parti des différentes fonctions de l’appareil pour certains effets spéciaux.

Le film de 11 minutes est accompagné de six petites vidéos dans lesquelles Michel Gondry lui-même explique les différentes techniques utilisées pour la réalisation de son court-métrage, du time-lapse aux effets d’optique pour changer la perspective d’un objet. Entièrement financé et promu par Apple, « Détour » a donc pour but de faire la promotion de l’iPhone en tant qu’outil de tournage à part entière.