La vidéo qui retrace la création de l'iPhone, par ses créateurs

L’iPhone va bientôt fêter ses dix ans, et les événements et autres rétrospectives se multiplient autour du smartphone d’Apple. Le Wall Street Journal vient de publier une vidéo dans laquelle on en apprend un peu plus sur la création du téléphone, notamment par les mots d’anciens responsables d’Apple ayant travaillé sur le projet : Scott Forstal, Tony Fadell et Greg Christie.

Tony Fadell, responsable de la division iPod à l’époque de la création de l’iPhone, se souvient de la première fois que Steve Jobs lui a présenté son projet d’interface tactile pour le smartphone : « Steve m’a dit “viens voir, je veux te montrer quelque chose.” Il m’a fait venir dans une pièce… devant ce qui ressemblait à une démo de la taille d’une table de ping-pong avec un projecteur qui envoyait une image d’une interface de Mac. Et vous pouviez utiliser toute votre main pour toucher différents objets, c’était comme un énorme Mac ». La création de l’interface avait en été un des points cruciaux de la création de l’iPhone, qui devait se démarquer de l’iPod et de sa célèbre « clickwheel » par une interface mieux adaptée au plus grand nombre de fonctions d’un téléphone. Un souvenir partagé avec Scott Forstall, ancien responsable d’iOS, qui s’était vu donner une consigne assez claire par Steve Jobs en 2005 : il avait deux semaines pour finalement trouver un design convenable à l’iPhone, sans quoi le patron confierait le projet à une autre équipe.

« La première fois qu’il a vu le prototype, il est resté complètement silencieux, il n’a pas dit un mot », explique Greg Chrisie, ancien responsable de l’interface. « Il n’a pas fait un geste, pas posé une seule question. Puis il s’est redressé et a dit “remontrez-moi ça”. Nous avons donc recommencé la présentation, et Steve a été impressionné par le résultat ». La vidéo de près de 10 minutes, entièrement en anglais non sous-titré, revient sur certains moments marquants de la création du smartphone le plus emblématique de ces dix dernières années, de la création du clavier virtuel à son design général.



