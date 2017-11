iPhone Edge : un prototype à vendre aux enchères

10 ans après sa sortie, l’iPhone Edge fait encore parler de lui. Alors que ce modèle emblématique se revend à prix d’or sur ebay, c’est l’un de ses prototypes qui apparaît cette fois-ci sur le célèbre site d’enchères.



Nommée M68AP, cette version était utilisée par les ingénieurs d’Apple avant le lancement officiel du premier iPhone. Elle entretient quelques différences notables avec le modèle commercial, à commencer par sa capacité de stockage : 4 Go contre 8 Go sur l’iPhone officiel. Le bouton du vibreur, par exemple, n’a pas du tout la même forme et est flanqué d’un pictogramme en forme de sonnette.

Entre la fabrication de ce prototype et celle du produit fini, on s’aperçoit que l’iPhone Edge a également perdu un peu d’embonpoint. De 144,9 g, il est ainsi passé à 135 g sur le modèle sorti en 2007.



Enfin la plus grande différence se situe au niveau du système d’exploitation. Oubliez iPhone OS (iOS). À l’époque de ce prototype, Apple y avait injecté un système de développement nommé OS X build version 3b48.

Difficilement utilisable aujourd’hui, il servira plutôt à décorer et compléter une éventuelle collection. D’ailleurs, pour achever son aspect authentique, il est couvert d’autocollants sur son dos, sur lesquels les ingénieurs de Cupertino avaient gribouillé quelques notes.



En parfait état esthétique et de fonctionnement, cet iPhone Edge n’a pas encore atteint son prix de réserve. Avec 33 enchères actuellement, il a déjà atteint près de 1800 €. À noter que les frais de port sont offerts.

