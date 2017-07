Apple diffuse accidentellement le design de l'iPhone 8

Voici à quoi ressemblerait l'iPhone 8 selon le firmware du HomePod

L’Apple HomePod, l’enceinte connectée de la marque à la Pomme, n’est pas encore sortie qu’elle se montre déjà particulièrement indiscrète. Le constructeur vient en effet de diffuser par accident le firmware de l’appareil, permettant aux curieux de l’étudier avant sa sortie, et certains y ont trouvé des informations particulièrement intéressantes, notamment un schéma de ce qui semble être le design du prochain iPhone.

Le firmware du HomePod dispose de toutes sortes d’informations, notamment concernant la connectivité avec les différents appareils d’Apple, y compris l’iPhone. On y trouve ainsi des illustrations de ces mêmes appareils, mais il y en a une dans le lot qui se montre bien différente des autres. On y voit ce qui ressemble à un smartphone avec des bordures d’écran très fines, l’absence du traditionnel bouton principal et un espace en haut où se logeraient les différents capteurs et le haut-parleur. À elle seule, l’image semble un peu légère pour en tirer une quelconque conclusion, mais elle correspond étonnamment aux différentes rumeurs autour de l’iPhone 8 quant à son design différent des précédents modèles, notamment par l’absence du bouton principal ou les bords fins autour de l’écran.

Plus loin, le code semble également contenir des informations correspondant à d’autres rumeurs, comme l’arrivée d’un nouveau capteur biométrique qui utiliserait cette fois la reconnaissance faciale. Celui-ci utiliserait notamment des capteurs infrarouges ainsi qu’un certain « BiometricKit » servant à la reconnaissance côté logiciel.

Cette confirmation indirecte de la part d’Apple a l’air d’être accidentelle, mais reste particulièrement surprenante venant du constructeur, qui a pour habitude de garder un secret total autour de ses produits à venir. Rappelons que les nouveaux iPhone pourraient être annoncés à la rentrée, comme chaque année désormais, mais on s'attend à ce que le prochain modèle ait plusieurs mois de retard.