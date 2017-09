iPhone X : leak de Face ID, voici la reconnaissance faciale selon Apple

Ce week-end, un leak de iOS 11 a dévoilé bien des informations. La fuite a ainsi annoncé les noms des trois nouveaux iPhone présentés par Apple demain ; iPhone 8, 8 Plus et iPhone X. Mais, la version iOS 11 Golden Master cachait également des informations concernant le Face ID, le système de reconnaissance faciale de l’iPhone X.



Peu de temps après a fuite, le développeur brésilien Guilherme Rambo a publié des captures écran du système Face ID et une vidéo sur Twitter. L’iPhone X ne sera en effet plus doté de Touch ID mais d’un système de reconnaissance facial baptisé Face ID. Sur les screenshots publiés, on aperçoit ainsi le processus de configuration de Face ID. On voit par exemple le visage du développeur être analysé puis enregistré sur l’écran. L’utilisateur peut décider d’activer la reconnaissance faciale pour déverrouiller son iPhone, accéder à l’App Store et à iTunes depuis ses paramètres. On pourrait même activer le Face ID pour accéder à Apple Pay si le mode de paiement est disponible dans le pays où l’on réside.



Pour en savoir un peu plus, il faudra patienter jusqu’à la présentation officielle d’Apple qui aura lieu demain.

