Deux nouveaux iPhone avec écran OLED et Face ID pour 2018 ?

Apple préparerait deux nouveaux iPhone avec écran OLED et Face ID pour l’année prochaine. L’iPhone X est à peine sorti le 3 novembre dernier que certains se penchent déjà sur les iPhone prévus en 2018. D’après un dernier rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple sortira deux nouveaux iPhone l’année prochaine. Les deux smartphones seraient équipés d’écran OLED. L’analyste va encore plus loin en décrivant certaines caractéristiques des téléphones. Les deux prochains iPhone seraient dotés d’un nouveau cadre métallique fait d’acier inoxydable.



De plus, les deux iPhone seraient également équipés de la technologie Face ID. Cette nouvelle rejoint un ancien rapport de Ming-Chi Kuo dans lequel il annonçait que la reconnaissance faciale allait remplacer le Touch ID et devenir la norme sur les prochains iPhone.



Cette année, Apple a déjà lancé trois nouveaux iPhone flagship. D’après les informations de Ming-Chi Kuo, on ignore si les deux iPhone attendus l’année prochaine seront également deux nouveaux flagship ou s’ils seront deux variantes de l’iPhone X.

>>> Lire aussi :iPhone X : que vaut le smartphone très très haut de gamme d'Apple?