iPhone : Apple augmente encore ses tarifs de réparation

En mettant à jour son magasin en ligne, Apple ne s’est pas contenté d’y ajouter ses nouveaux produits ou d’augmenter les tarifs des iPad Pro. Le constructeur américain a également revu à la hausse ses prestations de réparation hors garantie des iPhone.

Apple avait déjà modifié ces mêmes tarifs en mars dernier, au désavantage du consommateur. Concernant tous les modèles, la hausse avait alors été de 14 € sur le changement d’écran et entre 10 et 30 € pour tous les autres dommages, en fonction de la génération de l’iPhone concerné, les plus récents écopant de la plus forte valeur.

Aujourd’hui, seuls les coûts de changement de dalle sont impactés à la défaveur du client. La différence est de 20 € sur presque tous les iPhone. Seuls les iPhone 6 et précédents conservent les prix précédents. À noter que les tarifs appliqués sur les autres dommages baissent pour l’iPhone 7 Plus et l’iPhone 4S, de respectivement 10 et 20 €. Un cas suffisamment rare pour être salué. Idem pour le remplacement de la batterie qui passe de 101,10 € à 89 €, hors période de garantie ou AppleCare.

Avant Après