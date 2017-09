iPhone 8, 8 Plus et iPhone X : la recharge rapide exige un adaptateur en plus

Mardi 12 septembre lors du keynote, Apple a présenté l’iPhone 8, 8+ ainsi que l’iPhone X. Ces trois nouveaux iPhone sont équipés de la recharge rapide, fonctionnalité déjà présente sur de nombreux smartphones Android. Toutefois, on apprend que pour profiter de la recharge rapide sur ces appareils, il faudra faire l’achat d’accessoires supplémentaires. Apple a déclaré que ses trois nouveaux iPhone pouvaient être rechargés jusqu’à 50% de leurs batteries en à peine 30 minutes. Néanmoins, pour pouvoir recharger son iPhone aussi rapidement, l’utilisateur ne pourra pas se contenter du chargeur fourni dans la boîte du téléphone.



La recharge rapide est possible sur l’iPhone 8, 8+ et X uniquement si l’utilisateur fait l’achat d’un chargeur USB-C et d’un câble lightning au préalable. Ces deux accessoires sont en effet absolument nécessaires pour recharger de manière rapide les nouveaux iPhone.



Apple propose des chargeurs USB-C 29W, 61W et 87W pour un prix allant de 49 à 70$ soit entre 41 et 59€. Le câble USB-C vers Lightning est ensuite disponible pour environ 29 euros. Au total, l’achat des deux accessoires représente un certain budget en plus du prix de l’iPhone. Pas sûr donc que les utilisateurs soient prêts à investir pour utiliser la recharge rapide.

