L’iPhone 8 pourrait avoir plusieurs mois de retard

Si on s’attend toujours à ce qu’Apple annonce un iPhone 8 à la fin de l’été, sa sortie semble compromise pour le mois de septembre selon le quotidien chinois Economic Daily News cité par Digitimes, et qui table plutôt sur une arrivée pour novembre ou décembre de cette année. Selon le journal, la responsabilité reviendrait à la production des écrans OLED de l’appareil, qui ne pourrait être produit que « dans de faibles volumes » avant le mois de septembre, conduisant soit à un report de l’appareil, soit à de fortes pénuries.

Voilà quelques semaines que les rumeurs s’enchaînent concernant un éventuel retard de l’iPhone 8, certaines de ses nouveautés n’étant tout simplement pas prêtes pour le jour J. Dernièrement, c’étaient les fonctions de recharge sans fil et de reconnaissance faciale, qui pourraient faire partie des nouveautés du prochain smartphone, qui faisaient l’objet de débats quant à leur disponibilité. Désormais, c’est l’écran OLED qui pourrait rater la fenêtre de lancement, et repousser la sortie du smartphone d’autant, faute d’une production suffisante pour alimenter correctement le marché.

Selon Economic Daily News, l’assembleur Foxconn aurait pourtant bloqué 95% de ses commandes pour se fournir en écran OLED particulièrement pour cet iPhone 8 tandis que les iPhone 7S et 7S Plus resteraient sur une dalle LCD plus classique, et seraient principalement gérés par l’autre assembleur Pegatron. Les deux assembleurs n’ont pas souhaité répondre aux questions sur ce sujet.