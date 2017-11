Les iPhone 8, 8 Plus et X vont se charger plus vite avec iOS 11.2

En ce moment, avec la version iOS 11.1.1 d’Apple, les iPhone 8, 8 Plus et X ont la possibilité de se recharger sans fil à 5 watts. Toutefois Apple avait promis qu’une mise à jour permettrait à ces trois smartphones de se charger à 7,5 watts. Ce serait apparemment chose faite avec la nouvelle version iOS 11.2 qui arrivera dans les prochaines semaines.



Un test de performance a été effectué pour constater et confirmer que la vitesse de charge est plus rapide avec un chargeur sans fil à 7,5 watts qu’avec un chargeur classique câblé à 7,5 watts également. L’iPhone X testé est passé de 46% de charge à 66% en 30 minutes avec le chargeur câblé. En version sans fil, par induction, en 30 mn, la charge passe de et de 46% à 60% seulement.



Il semble donc que les iPhones 8, 8 Plus et X devraient pouvoir se recharger plus vite avec un chargeur sans fil à 7,5 watts qu’avec un chargeur câblé à 5 watts. Ainsi, les deux chargeurs sans fil des marques Mophie et Belkin vendus par Apple qui seront compatibles avec la version iOS 11.2 pourront recharger les smartphones à 7,5 watts. Selon les dernières nouvelles, la version iOS 11.2 est toujours en période de test et disponible pour les développeurs mais, étant donné que l’OS est en version Beta 3, sa sortie devrait intervenir dans les semaines à venir.