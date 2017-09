iPhone X : une fuite majeure à 24h de l'annonce révèle le nom et les fonctionnalités

Concept d'iPhone XAlors qu’Apple tiendra son keynote de rentrée demain, 12 septembre, de plus en plus de détails sortent au sujet de l’iPhone X, censé célébrer les 10 ans de la gamme. Plusieurs sources bien informées ont noyé la Toile d’informations, couvrant à peu près toutes les facettes de l’appareil, de son nom à ses couleurs en passant par ses nouvelles fonctionnalités comme la reconnaissance de visage et les emojis animés. Voici un résumé de ce qui va émerger avec l’iPhone X, nouveau smartphone haut de gamme d’Apple.

Quel est son nom : iPhone X

C’est ce qui resort du firmware détecté par le développeur Steve Troughton-Smith, lequel indique l’existence d’un iPhone X doté d’un écran Oled bord à bord de 5,8”. Le nom de ce nouvel iPhone est aussi une allusion au dixième anniversaire de l’iPhone, le premier modèle étant sorti en 2007.



Mais cela ne signifie pas qu’un iPhone 8 ne fera pas partie de la gamme d’Apple. Sont également mentionnés dans le firmware trouvé par Troughton-Smith, un iPhone 8 et un iPhone 8 Plus. Dès lors, il n’y aurait pas de génération 7s et Apple passerait directement aux iPhone 8, aux côtés de l’iPhone X.







Plus modestes, ces deux modèles devraient conserver des dalles LCD similaires à celles des iPhone 7, l’Oled étant réservée à l’iPhone X. En revanche, ils bénéficieront en toute logique du nouveau processeur d’Apple, l’A11, ainsi que de la charge sans fil et donc d’un nouveau design en verre afin de valider cette fonctionnalité. Des modifications suffisamment importantes pour convaincre Apple de sauter la génération « s » de l’iPhone 7 et passer directement à l’iPhone 8.

Couleurs : blanc, noir, or

Lancée avec l’iPhone 5, en 2012, la finition or rose tirerait sa révérence avec la nouvelle génération. C’est en tout cas ce que croit savoir Ming-Chi Kuo, analyste chez KGI Securities. Très souvent juste dans ses informations, il affirme qu’Apple se contentera de proposer son prochain iPhone en blanc, noir et or.



Une approche qui concorde avec les précédentes rumeurs sur les couleurs attendues pour l’iPhone X, bien que certains rapports ont affirmé qu’Apple opterait pour l’argent, le noir et l’or. Cette dernière finition a été décrite comme « or champagne » alors qu’elle se rapproche plutôt du cuivre.



Mais la remarque la plus intéressante de l’analyste de KGI Securities, concerne l’encoche avant de l’iPhone X, celle qui renferme les différents capteurs ainsi que l’APN frontal. Quelle que soit la finition choisie, celle-ci demeurera toujours noire. Un choix pertinent qui le plus souvent permettra à cette partie de se faire oublier. Seule une application aux couleurs claires pourra la mettre en exergue.

Autres fonctionnalités

Pendant ce temps, 9to5Mac a mis la main sur une version finale d’iOS 11 et y a découvert des détails supplémentaires sur le prochain iPhone X.



Tout d’abord, ils ont eu la confirmation de l’intégration d’un système de reconnaissance faciale, laquelle est supposée remplacer l’actuel TouchID pour déverrouiller le smartphone (du fait d’un écran bord à bord, l’iPhone X se passerait de TouchID, Apple n’ayant pas réussi à l’intégrer sous la dalle, si l’on en croit les rumeurs). La Gold Master d’iOS 11 appelle cette fonctionnalité FaceID et inclut un tutoriel pour la configurer.



L’application Messages d’Apple gagne de nouveaux emojis. Nommés Animojis, ils sont animés et intègreront le suivi de visage ainsi que la reconnaissance vocale dans leurs animations. 9to5Mac a repéré quatre modèles : un chien, un chat, un robot et un singe.



Liée à l’APN, la fonctionnalité Portrait Lightning fait aussi son apparition avec iOS 11. Il s’agit d’une amélioration de la profondeur de champ introduite l’an dernier par Apple sur l’iPhone 7 Plus, grâce à son double capteur. Peu de choses sur Portrait Lightning, mais 9to5Mac suppose qu’elle est liée à l’utilisation du flash lors de la création de l’effet bokeh sur les photos.



Bien évidemment, si les contours de l’iPhone X semblent bien dessinés aujourd’hui, il faudra attendre demain soir pour vérifier les rumeurs. Pour rappel, la conférence d’Apple débutera à 19h, heure de Paris. Vous pourrez la suivre en direct via notre compte Twitter @TomsGuideFR. Outre les iPhone et iOS 11, devraient y être annoncées une Apple Watch autonome et une Apple TV 4K.