iPhone X : Apple bloque l'activation avant le lancement

Revendeur, transporteur ou particulier, un Italien a réussi à mettre la main sur un iPhone X, soit près d’une semaine avant sa sortie officielle.



Malheureusement pour lui, cela ne lui épargnera pas la même attente que les autres consommateurs puisque, comme il l’a appris à ses dépends, Apple a bloqué l’activation de son iPhone haut de gamme. Jusqu’au 3 novembre, il ne serait donc qu’une simple brique de verre et de métal, beau mais inutilisable. Si certains voulaient le vendre à des prix astronomiques en avant-première, ce ne sera pas utile pour le consommateur final. Mais il existe un autre marché parallèle généré par la gestion de stock d'Apple.

>>> L'iPhone X : une prise en main express a été retirée de Youtube

En précommande depuis le 27 octobre, l’iPhone borderless était déjà en rupture de stock quelques minutes après sa mise en ligne. Aujourd’hui, il est de nouveau disponible, mais avec un délai de livraison élargi. Il faut compter de 5 à 6 semaines pour le recevoir, quelles que soient la finition et la surface de stockage.



Une pénurie accentuée par l’évocation de problèmes de production du FaceID, la technologie de reconnaissance faciale de l’iPhone X. Au final, un marché parallèle s’est rapidement monté. Quelques petits malins profitent de la situation pour mettre en vente leurs précommandes sur ebay ou Leboncoin où les prix affichés frisent le ridicule. 2000, 4000, 5000 et même 15 000 € pour être certain d’avoir un iPhone X le 3 novembre. Pour ce dernier tarif, le vendeur livre le téléphone partout en France.

>>> iPhone X : Apple nie avoir revu les spécifications du Face ID à la baisse