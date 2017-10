iPhone X : Apple nie avoir revu les spécifications du Face ID à la baisse

Apple nie fermement avoir baissé les spécifications du Face ID sur l’iPhone X. Hier, Bloomberg avait en effet déclaré que le géant américain avait revu sa technologie à la baisse afin d’accélérer la production de l’iPhone X.



Censé sortir le 3 novembre prochain, l’iPhone X fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Un retard de production et un problème de stock seraient au cœur des discussions. La production de l’iPhone X serait en effet au ralenti à cause de la complexité du Face ID. La technologie de reconnaissance faciale requiert un composant qui émet 30 000 faisceaux pour pouvoir analyser un visage.



Or, ce composant serait en rupture de stock chez le fournisseur Finisar. Ce dernier mettrait plus de temps que prévu à fabriquer le composant du fait de sa grande complexité. D’après Bloomberg, Apple aurait donc demandé à ses fournisseurs de baisser légèrement les spécificités du composant afin d’accélérer la production de son smartphone.



Apple ne s’est pas fait attendre pour réagir. La compagnie a en effet affirmé que les déclarations faites par Bloomberg sont fausses. Apple assure que le Face ID est toujours aussi précis et qu’aucun composant n’a été revu à la baisse. Le communiqué précise également que la probabilité pour qu’une personne puisse débloquer un iPhone avec le Face ID est toujours de 1 sur 1 million.

