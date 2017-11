iPhone X : Apple répare le bug du froid avec sa nouvelle mise à jour iOS

Apple lance une nouvelle mise à jour d’iOS 11 qui permet de réparer certains bugs présents sur l’iPhone X. La nouvelle version libellée iOS 11.1.2 est censée mettre fin au problème d’insensibilité de l’écran lorsqu’il est exposé au froid. Il y a quelque temps, plusieurs utilisateurs avaient reporté des problèmes avec leur tout nouvel iPhone X. En effet, lorsque ces derniers se trouvaient dehors à des températures proches de 0 degré, l’écran tactile de l’iPhone X ne répondait plus pendant un certain laps de temps.



Apple répare donc ce problème en déployant la nouvelle mise à jour iOS 11.1.2. Celle-ci est en effet principalement correctrice. Apparemment, le problème d’écran et de température ne serait pas dû à un défaut de l’appareil puisqu’une simple mise à jour du logiciel règlerait le problème. Si Apple a fixé le bug, la compagnie n’explique toutefois pas les raisons exactes.



Le problème de la sensibilité de l’écran semble ne pas être le seul problème que vient réparer la nouvelle mise à jour. La version iOS 11.1.2 prévoit également de régler un problème de distorsion qu’il peut y avoir lorsque l’on prend des photos et des vidéos en direct.



La mise à jour iOS 11.1.2 est en cours de déploiement.

>>> Lire aussi : L'iPhone X : un green line gate à venir?