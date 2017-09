L'iPhone X est officiel : révolution en ligne de mire ?

Ça y est, Apple vient de souffler les 10 bougies de l’iPhone et a dignement célébré cet anniversaire avec un modèle novateur désormais connu sous le nom iPhone X (prononcez "dix" et non "X"). C'est par un "one more thing", lourd de sens que l'iPhone X a été présenté au public du Steve Jobs Theater ce 12 septembre.

Le premier smartphone borderless d'Apple

Il se distingue du reste de la gamme par son écran bord à bord de 5,8 pouces (2436 x 1125 pixels). Sa dalle Oled offre un contraste infini et utilise la technologie True Tone d’Apple, laquelle adapte sa couleur et son intensité lumineuse aux conditions extérieures. Malgré la taille de son écran, l’iPhone X se place entre un iPhone 7 et un 7 Plus en termes de mensurations. Sa coque mesure 143,59 x 70,94 x 7,57 mm. On remarque ainsi qu’il est très légèrement plus épais que ses prédécesseurs, mais on parle ici de 0,3 mm…

L'écran de l'iPhone, c'est aussi ce qui permet de le déverrouiller. Un appui pour allumer l'écran, un "swipe" vertical pour arriver au menu, un autre pour passer sur les applications... il y aura quelques nouveaux gestes à apprendre.

Processeur A11 et jusqu'à 512 Go de stockage !

Sous cette coque en verre se cache la nouvelle puce d’Apple, l’A11 Bionic, un processeur à six coeurs cadencé à XXX GHz. Il s’accompagne de 3 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 64 Go de base. Deux autres versions existent en 256 Go et 512 Go.



L’écran de l’iPhone X recouvre presque entièrement sa face avant. Seul subsiste un espace de coque sur sa partie haute. Réduite au maximum, c’est ici que sont embarquées le haut-parleur, le capteur de luminosité ainsi que l’APN frontal.



Adieu TouchID et bienvenue FaceID

C’est ce capteur photo de 7 mégapixels qu’iOS 11 utilise pour le FaceID, la technologie de reconnaissance faciale qui remplace le TouchID, capteur biométrique que l’on trouve encore sur les nouveaux iPhone 8 et 8 Plus. Face ID repose sur 5 capteurs, tous regroupés sur le haut de l'écran, autour du capteur frontal. Ce grand nombre de capteurs c'est ce qui devrait permettre à Apple de tirer son épingle du jeu sur une technologie ou d'autres se sont déjà mordus les dents.



L’accès rapide à Siri est ici déportée sur le bouton On/Off via un appui prolongé. Il en va de même pour tous les autres usages de l’ancien bouton Home.

Animojis, les emojis personnalisés d'Apple

Outre le FaceID, Apple utilise également le capteur frontal de l’iPhone X pour créer des Animojis, nouveaux emojis animés qui utilisent la voix de l’utilisateur ainsi que ses expressions faciales afin d’envoyer des messages personnalisés. Ils sont aujourd’hui au nombre de quatre : un singe, un robot, un chat et un chien.

Double capteur arrière et charge sans fil

L’arrière de l’appareil est orné d’un double capteur photo de 12 mégapixels. Capable de filmer en 4K à 60 images par secondes, il est stabilisé et peut également capturer des photos en 3D. Il est également associé à une nouvelle fonction nommée Portrait Lightning. Elle améliore grandement le mode Portrait, offrant un rendu similaire à un reflex en utilisant en jouant sur la profondeur de champ et différents effets d’éclairage.



Côté batterie, on a droit à un accumulateur amélioré. Il totalise 2700 mAh et peut être chargé soit via le port lightning, soit sans fil. À noter que cette seconde option n’est fonctionnelle qu’avec un appareil estampillé MFi, Made for iPhone. Quant à l'autonomie, Apple promet 2h de plus que sur l'iPhone 7.



L’iPhone X sera disponible en magasin le 3 novembre. Son prix de base est fixé à 1159€ pour la version 64 Go. Il faut compter 1329 € pour un modèle 256 Go. Les pré-réservations débutent le 27 octobre.