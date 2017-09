iPhone X : sans bouton Home, comment fonctionne-t-il ?

Le nouvel iPhone X s’affranchit du bouton Home, une fonction de navigation présente sur toutes les évolutions de la gamme depuis le premier iPhone en 2007. Déverrouillage, Siri, multitâche, toutes ces opérations étaient accessibles via ce bouton rond logé sous l’écran. Comment est-on supposé utiliser l’iPhone X sans ce point d’entrée ?

Peut-être n’est-ce pas si mal en fin de compte. Sur scène, Craig Federighi, vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, a fait la démonstration du fonctionnement gestuel de l’iPhone X, et honnêtement, il semble plutôt facile à utiliser.

Par exemple, pour le déverrouiller, il suffit de glisser le doigt de bas en haut sur l’écran. Il en va de même pour passer d’un application à l’écran d’accueil.

Pour accéder au Centre de Contrôle et à ses raccourcis, il ne faut plus glisser son doigt de bas en haut, mais de haut en bas depuis le coin supérieur droit de l’écran.



En ce qui concerne le multitâche, le geste à effectuer est similaire au retour à l’écran d’accueil sauf qu’il faut ici arrêter sa course vers le milieu de l’écran et maintenir la pression. Les autres applications en tâche de fond apparaissent alors de part et d’autre de celle utilisée.



Quant à Siri, il a été déplacé sur le bouton Power de l’iPhone X, lequel a été élargi afin d’être plus facilement accessible. Enfin, TouchID cède sa place à FaceID, lequel utilise un capteur frontal qui analyse le visage de l’utilisateur et autorise le déverrouillage de l’iPhone s’il est reconnu.



Axé sur la gestuelle, l’iPhone X célèbre l’anniversaire de sa gamme en créant une rupture avec une décennie d’iPhone. Reste à voir si Apple reprendra ses nouveautés dans les prochaines générations.

