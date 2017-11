L’iPhone X supporte mal le froid, Apple travaille sur une solution

L’iPhone X est sorti le 3 novembre dernier et il semble que de légers problèmes fassent déjà leur apparition. En effet, l’appareil semble avoir du mal à supporter le froid. À basse température, l’écran tactile de l’iPhone X met du temps à répondre.



Plusieurs utilisateurs ont reporté des problèmes sur leurs iPhone X. Ces derniers ont eu la surprise de voir leur écran se figer un court instant lorsqu’ils se retrouvaient à l’extérieur par des températures approchant les 0 degré. L’écran de l’iPhone X semble mettre du temps à réagir de nouveau du toucher.



Apple a de suite réagi en avouant qu’un bug pouvait en effet exister lors d’un changement rapide de température. La marque a toujours déclaré que ses produits fonctionnaient entre 0 et 35°C. Or, les utilisateurs ont rapporté que la température était bien comprise dans cette tranche lorsque l’écran ne fonctionnait plus. Avec l’hiver dans l’hémisphère nord, ce problème de température pourrait très vite devenir important. Apple a déclaré qu’une solution était en cours de préparation et que le bug serait réglé avec l’arrivée d’une prochaine mise à jour.

