iPhone X : Apple transforme vos expressions faciales en de véritables emojis animés

Apple lance une nouvelle fonctionnalité sur iOS 11 pour le tout nouvel iPhone X. Baptisée « Animoji », la fonctionnalité permettra à un utilisateur de créer des emojis animés en se basant sur ses expressions du visage.



Hier, lors de sa keynote, Apple a présenté l’iPhone X équipé de la technologie Face ID. Désormais, pour déverrouiller son iPhone, l’utilisateur pourra utiliser la reconnaissance faciale. Mais Apple compte également s’appuyer sur cette nouvelle technologie afin d’améliorer les emojis.



Sur iOS 11, les utilisateurs d’iPhone X pourront ainsi créer leurs propres emojis animés. Après avoir analysé le visage de l’utilisateur et ses expressions faciales, le filtre de l’emoji va alors s’adapter. Il est possible d’adapter un large choix d’emojis et d’en créer des versions animées en 3D. L’utilisateur peut utiliser la nouvelle fonctionnalité et créer son « animoji » en temps réel avant de l’envoyer à un de ses contacts via l’application Messages.

