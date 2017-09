L'iPhone X a finalement 3 Go de RAM et une batterie de 2716 mAh

Présenté lors du keynote de rentrée d’Apple, l’iPhone X n’a pas encore livré tous ses secrets. La Tenaa, équivalent chinois de l’Arcep, dévoile aujourd’hui la quantité de RAM installée ainsi que la taille de sa batterie.



L’iPhone X profite donc de 3 Go de mémoire vive, soit la même quantité que les iPhone 8. C’est toujours moins que la plupart des smartphones Android haut de gamme, qui évoluent entre 4 et 6 Go de RAM. Néanmoins, les performances ne devraient pas être grevées, Apple optimisant l’harmonie entre son système et ses composants.



Plus intéressant, Apple a opté pour une batterie de 2716 mAh, soit d’une capacité plus importante que celle de l’iPhone 8 Plus, qui plafonne à 2691 mAh, mais toujours moins que celle de l’iPhone 7 Plus : 2900 mAh. Reste à savoir si ses performances seront proches. Rappelons qu’Apple a annoncé que son nouveau smartphone aurait deux heures d’autonomie de plus que l’iPhone 7, qui est pourvu d’une batterie de 1960 mAh. Un gain assez peu significatif sur le papier.

