iPhone X : le haut-parleur sature à haut volume

Depuis sa sortie le 3 novembre dernier, l’iPhone X ne cesse d’être pointé du doigt pour divers problèmes. Le dernier en date concerne son haut-parleur qui saturerait à haut volume.

Sur Reddit, Twitter et MacRumors, des utilisateurs se plaignent de bruits de craquement au niveau du haut-parleur du nouvel iPhone. Un phénomène qui ne se produit qu’à haut volume. La gravité varie d’un appareil à l’autre et le défaut peut être également trouvé sur une unité de remplacement, lors d’un échange sous garantie.

>>> L'iPhone X supporte mal le froid, Apple travaille sur une solution

Ce phénomène ne touche pas l’ensemble des iPhone X, mais une partie suffisamment non négligeable pour qu’il ne soit pas considéré comme isolé.



Actuellement, Apple serait en train de collecter les informations de diagnostic des appareils touchés afin de déterminer la cause de ce défaut. De prime abord, on pourrait être tenté de croire qu’il s’agit d’un problème matériel qui nécessite donc le remplacement de l’appareil. Néanmoins, cette affaire survient quelques semaines après le déploiement d’une mise à jour pour les iPhone 8 et 8 Plus, laquelle corrige une faille logicielle qui provoque des craquements similaires.

>>> [Test] iPhone X : faut-il craquer pour l'iPhone de tous les superlatifs