Ils braquent un camion UPS et volent plus de 300 iPhone X

Ce mercredi, des voleurs ont dérobé plus de 300 iPhone X dans une camionnette UPS près d’un Apple Store. Le transporteur était sur le point de livrer la marchandise au magasin qui ne recevra finalement pas le stock prévu. Le vol a eu lieu mercredi 1er novembre à San Francisco entre 11h15 et 11H30. Un camion UPS devait livrer des iPhone X à un Apple Store puisque le lancement officiel est prévu aujourd’hui. Les voleurs ont profité du fait que le livreur s’éloigne de son camion pour lui voler son stock. D’après un témoin, les suspects étaient trois hommes portant des sweats à capuche et conduisant une camionnette blanche.



Au total, 313 iPhone d’une valeur de 370 000 dollars ont été volés. Il s’agit du casse le plus important en termes de valeur touchant les iPhone. Les voleurs sont encore dans la nature et la police a ouvert une enquête. Apple a automatiquement bloqué les iPhone dérobés, mais cela n’empêchera pas aux voleurs de revendre la marchandise sur internet.



Les clients de l’Apple Store ayant précommandé l’iPhone X ne seront pas touchés par le vol et pourront récupérer leur commande. En revanche, ceux qui attendaient avec impatience le nouveau smartphone à la pomme devront patienter un peu plus.

